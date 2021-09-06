РИАМО - 6 сен. В столице завершили расследование дела в отношении женщины, которая обвиняется в истязании двоих детей, а также и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию. Ее будут судить, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Опекун двоих детей-инвалидов с декабря 2020 года по май 2021 года на юге Москвы и на территории санаторно-курортного комплекса в Сочи регулярно избивала 10-летних девочек, а также связывала их.

«Противоправные действия женщины были выявлены, когда гости санаторно-курортного комплекса услышали в соседнем номере крики детей и позвали сотрудников учреждения, зашедших в номер и увидевших связанных девочек. После чего они незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – отметила Иванова.

Женщину задержали, в ходе допроса задержанная частично признала вину. Она была арестована.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.