РИАМО - 6 сен. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что 80% из умерших граждан в трудоспособном возрасте приходится на мужчин.

Как сообщает kp.ru, соответствующее заявление вице-премьер сделала на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в Сочи.

Она также подчеркнула, что основной причиной низкой продолжительности жизни в стране является высокая смертность граждан трудоспособного возраста.

«Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения», – отметила зампред, добавив, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.