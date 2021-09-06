РИАМО - 6 сен. В понедельник начался прием заявок на участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье - моя гордость», он продлится до 8 октября, сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области Валерий Анисимов, этот конкурс уже стал доброй традицией для обучающихся региона.

«Ежегодно более 3,5 тыс. учеников и воспитанников учреждений дополнительного образования направляют свои заявки на участие в конкурсе. В этом году мы предлагаем конкурсантам четыре номинации «Сочинение», «Рисунок», «Видео и презентация», а также специальную номинацию «МедиаПрорыв», — сказал Анисимов.

По его словам, работы конкурса посвятят культуре и историческим событиям Подмосковья. Кроме того, один участник может направить заявку во всех 4 номинациях, но не более 1 раза.

Одним из организаторов конкурса выступает военный комиссариат региона. Военный комиссар области, полковник Алексей Астахов поддержал проведение данного мероприятия. Он считает, что такие конкурсы помогают формированию системного подхода к патриотическому воспитанию детей и допризывной молодежи Подмосковья.

Конкурс «Наше Подмосковье – моя гордость» проводится с 2018 года, он объединил свыше 15,5 тыс. обучающихся региона.