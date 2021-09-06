РИАМО - 6 сен. Среднесуточная температура в Москве в ближайшие 2 недели не позволит начать старт сезону отопления в жилых домах, сообщает ТАСС.

Федеральным законодательством установлен норматив для начала отопительного сезона в Москве – среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов в течение 5 дней.

«Невозможно (включение отопления - ред.) до середины месяца. У нас холодная погода вчера и сегодня, среднесуточная температура на 5 градусов выше нормы, еще ночь ближайшая будет холодной и завтра, но все равно это не 5 суток.<...> Начиная со среды температура будет уже повышаться», – сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он добавил, что кратковременные заморозки наблюдаются не только в Московском регионе, но и в большинстве субъектов РФ. При этом циклон уходит, воздух будет прогреваться. Длительного периода, когда похолодание продлится до 5 дней, не прогнозируется.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что все жилые дома и значимые социальные объекты в столице уже подготовлены к отопительному сезону.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>