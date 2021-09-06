РИАМО - 6 сен. По итогам первой половины 2021 года Подмосковье стало лидером в России и Центральном федеральном округе по объему производства продуктов переработки картофеля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Подмосковье лидирует в России по объему производства продуктов переработки картофеля за полгода. Это замороженные полуфабрикаты, сухое картофельное пюре, чипсы и другое», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что объем производства продуктов переработки картофеля в регионе составил 72,25 тыс. тонн. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Воскресенский уточнил, что в 2020-м за первые полгода в регионе произвели 63,5 тыс. тонн продуктов переработки картофеля. Подобного результата достигли в том числе благодаря производителям «Фрито Лей Мануфактуринг» и «Русскарт», выпускающим чипсы, и предприятию «Маревен Фуд Сэнтрал», производящему сухое пюре.

В Подмосковье производят около 39% общероссийского объема производства продуктов переработки картофеля.