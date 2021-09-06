РИАМО - 6 сен. Сервис по продлению QR-кодов в случае повторной вакцинации от Covid-19 запустят в столице через неделю. Об этом сообщает московский оперштаб.

Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год и будет генерироваться в тот же день после прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

На сегодняшний день не зафиксировано ни одного QR-кода с истекшим сроком годности.

Столичные информационные системы изначально предусматривали возможность продления кодов. После создания QR-код сразу же приходит в СМС и становится доступен в электронной медкарте. Получить его также можно через сервис на mos.ru.

Как уточнили в оперштабе, система выдачи QR-кодов гражданам в настоящий момент работает корректно и стабильно.

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