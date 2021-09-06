РИАМО - 6 сен. От клещевого энцефалита в Подмосковье привились 8147 человек, из них 2672 ребенка, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Всего в регионе выявлено 12 577 обращений за медицинской помощью после укусов клещей, при этом 3214 случаев зарегистрировано у детей.

Наибольшее количество обращений в больницы зарегистрировано в Дмитрове (1062), Раменском округе (731) и Коломне (712).

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 3889,8 га. При этом случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье не зарегистрировано.

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