РИАМО - 6 сен. В Подмосковье и столице к концу недели потеплеет, среднесуточная температура будет соответствовать значениям, характерным для конца августа, сообщается на сайте «Метеоновости».

Осень началась с резкого похолодания, температура опустилась ниже нормы. Однако тепло в регион еще вернется, наступит бабье лето. Теплый воздух начнет поступать уже со вторника.

Так, днем во вторник ожидается до плюс 17 градусов, в среду – также до плюс 17 градусов. В четверг максимальная температура составит плюс 19 градусов.

В конце рабочей недели ночью будет плюс 8-13 градусов, днем — 15-20 градусов.

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