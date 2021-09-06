РИАМО - 6 сен. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не зарегистрировали в 9 округах Московской области: Черноголовке, Шаховской, Рошале, Озерах, Молодежном, Красноармейске, Звездном городке, Лосино-Петровском и Власихе, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

По 1 случаю выявили в Волоколамске и Протвине, по 2 – в Электрогорске и Кашире, по 3 – в Пущине, Лотошине и Дзержинском, 4 – в Жуковском, по 5 – в Электростали и Краснознаменске, по 6 случаев – в Талдомском округе, Рузском округе, Реутове, Павловском посаде, Дубне, Луховицах, Долгопрудном, по 7 – в Щелкове, Шатуре, Лыткарине, Ивантеевке и Бронницах, по 8 – в Котельниках и Серебряных прудах.

10 выявленных за сутки случаев в Зарайске, по 13 – в Клину, Фрязине, Сергиево-Посадском округе, Раменском округе, Можайском округе и Клину, по 14 – в Богородском округе, Солнечногорске и Ступине, по 15 – в Дмитровском округе и Химках, 16 – в Наро-Фоминском округе, по 17 – в Королеве и Егорьевске, 19 случаев в Чехове, по 20 – в Коломне и Серпухове, 21 – в Воскресенске, 23 – в Истре.

По 24 случая – в Подольске и Балашихе, 26 – в Лобне, 27 – в Пушкине, 36 – в Ленинском округе, 37 – в Орехово-Зуевском округе, 40 – в Мытищах, 42 – в Красногорске, 43 – в Домодедове.

Больше всего случаев Covid-19 за сутки выявили в Люберцах (69) и Одинцовском округе (101).

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 891 случай коронавируса. За все время пандемии в регионе выявили 426 594 случая заболевания. За пандемию скончались 7890 человек.

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