РИАМО - 6 сен. За прошедшую неделю на территории Москвы зарегистрировали 192 ДТП. Чаще всего происходили столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

С 30 августа по 5 сентября зафиксировали 83 столкновения транспортных средств и 57 случаев наезда на пешеходов.

При этом 24 наезда на пеших участников дорожного движения случились на пешеходном переходе, также зарегистрировано 13 наездов на велосипедистов.

Кроме того, за прошедшую неделю произошло 7 наездов на препятствие и 8 наездов на стоящие транспортные средства.