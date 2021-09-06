РИАМО - 6 сен. В Подмосковье и столице на текущей неделе ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На текущей неделе погода будет ветреной, пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха будет повышаться.

7 сентября местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью в столице составит 5-7 градусов, в Подмосковье – 2-7 градусов. Днем в Москве будет 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов. Местами порывы ветра усилятся до 15 м/с.

8 сентября ожидается небольшой дождь. Ночью в столице температура составит 9-11 градусов, в Подмосковье – 7-12 градусов. Днем в Москве – 15-17 градусов, по области – 12-17 градусов. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

9 сентября пройдет небольшой дождь. Температура ночью в столице составит 11-13 градусов, в Подмосковье – 8-13 градусов. Днем в Москве будет 18-20 градусов, по области – 15-20 градусов. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с, порывы усилятся до 18 м/с.

10 сентября также ожидается небольшой дождь. Ночью будет 8-13 градусов, днем – 15-20 градусов. 11 сентября местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 4-9 градусов, днем – 16-21 градус.