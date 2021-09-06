РИАМО - 6 сен. На 10 вокзальных комплексах Москвы с июня по август нашли 14,4 тыс. вещей, забытых пассажирами, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В числе наиболее частых находок наушники, зарядные устройства, головные уборы, очки, сумки и детские раскраски. Кроме того, на вокзалах оставили велосипед, коляску, картину, ящик с инструментами и две туи.

Чаще всего забытые вещи находили на Ленинградском вокзале – почти 5,5 тыс. вещей.

Всего с начала 2021 года на вокзалах столицы было найдено более 30 тыс. вещей.

Чтобы найти забытую вещь, пассажир может обратиться к работникам вокзала или в полицию. Оставленные в камерах хранения вокзала вещи хранятся там 30 дней, а найденные документы сразу передаются в полицию.