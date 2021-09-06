РИАМО - 6 сен. В результате массовой драки в поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа задержаны 15 человек, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Инцидент произошел возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. <…> Доставлены в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек», – сообщили в пресс-службе.

В отношении двух человек составили административные протоколы за нарушение миграционного режима. По факту драки идет доследственная проверка.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Подмосковье в ночь с 4 на 5 сентября произошла очередная массовая драка мигрантов.

За прошедшие несколько месяцев в Москве и Подмосковье произошло несколько крупных конфликтов среди мигрантов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что полиция провела жесткие рейды и возбудила порядка 800 уголовных дел.