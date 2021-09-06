РИАМО - 6 сен. Пассажиропоток экспресс-автобусов «Аэроэкспресса» увеличился на 20% после запуска маршрута в терминал D в Шереметьеве, сообщает пресс-служба компании.

С момента запуска нового маршрута, который возит пассажиров от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево, прошло 2 недели. У него номер 1195. Им уже воспользовались более 60 тыс. пассажиров.

Автобусы компании курсируют по платной трассе без дополнительных остановок в пути и за 20 минут доставляют пассажиров в терминалы аэропорта Шереметьево и обратно.

«В этом году мы наблюдаем значительный рост пассажиропотока по автобусным перевозкам. Частота отправления, возможность прогнозировать время в пути благодаря проезду по платной дороге и доступные тарифы – главные преимущества экспресс-автобусов, важные для авиапассажиров при выборе трансфера в аэропорт. Мы рассчитываем, что к концу года среднедневной пассажиропоток экспресс-автобусов увеличится еще на 15%», – сказал коммерческий директор «Аэроэкспресса» Михаил Графчиков.

Экспресс-автобусы в терминалы В, С отправляются каждые 15-20 минут, в терминал D – каждые 30 минут. На обоих маршрутах действуют одинаковые тарифы и абонементы.

Стоимость разовой поездки – 199 рублей при покупке онлайн. Также действует тариф «Туда-обратно» за 350 рублей.