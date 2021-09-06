РИАМО - 6 сен. В Подмосковье на 7 сентября объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение в Подмосковье действует с 01:00 до 09:00 7 сентября из-за температуры до минус 2 градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили также на территории Костромской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской и Воронежской областей. В Брянской, Липецкой и Белгородской областях объявлен предыдущий, «желтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее МЧС предупредило о заморозках в Московской области предстоящей ночью. Минувшей ночью на востоке Московской области зафиксировали первые заморозки, температура опустилась до минус 0,5 градуса.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>