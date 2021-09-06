РИАМО - 6 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил начать единовременные выплаты российским военнослужащим в размере 15 тыс. рублей без задержек. Об этом сообщает Nation News.

Соответствующее заявление Мишустин сделал на совещании со своими заместителями.

«Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента», – отметил Мишустин.

Единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов стартовали 6 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

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