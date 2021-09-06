РИАМО - 6 сен. Подмосковье должно задавать темпы и мировые стандарты по переработке отходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не просто закрыли свалки, построили КПО (комплексы по переработке отходов – ред.). У нас есть дальнейшая динамика, темп, который будет соответствовать высоким мировым стандартам. Так почему бы не стать законодателем этих стандартов», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор подчеркнул, что имеющиеся наработки хорошо себя показали и культура переработки отходов формируется.

На территории Подмосковья работает 10 современных комплексов по переработке отходов. До конца этого года введут в эксплуатацию еще 5. ​

Ранее вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что для формирования рынка переработки отходов в Подмосковье сформируют специальную ассоциацию, в которую войдут предприятия и компании, зарегистрированные в регионе.