РИАМО - 6 сен. Из новой Москвы в медучреждение столицы санитарный вертолет Московского авиацентра доставил 81-летнюю пациентку с инсультом, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности столицы.

В понедельник днем машина скорой помощи доставила пациентку на площадку «Ярцево» в ТиНАО. Оттуда ее забрал борт санавиации.

В вертолете пожилую женщину сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф, которая контролировала ее состояние.

Для выполнения медико-санитарных работ в новой Москве действует 21 вертолетная площадка. С 2015 года экипажи авиацентра используют их для эвакуации пациентов с инфарктами и инсультами, а также другими соматическими заболеваниями, требующими экстренной медпомощи.