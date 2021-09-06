РИАМО - 6 сен. Российских водителей не планируют штрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в салонах машин, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее СМИ сообщали, что водителей, которые разместили в своем авто дополнительную акустику и усилители звука вопреки техрегламенту, могут оштрафовать на сумму 500 рублей.

«Некорректный заголовок и произвольная интерпретация информационным агентством ТАСС сведений, содержавшихся в ответе пресс-центра МВД России на запрос агентства, спровоцировали серию публикаций в СМИ о введении нового штрафа для водителей за установку дополнительных акустических систем на автомобиль», – сообщается на сайте.

Данная информация не соответствует действительности. Пресс-служба ведомства только лишь разъяснила нормы действующего административного законодательства и «ни слова не говорила о введении нового штрафа».

В МВД призвали СМИ не допускать вольной трактовки формулировок официальной информации ведомства.