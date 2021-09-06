РИАМО - 6 сен. В Подмосковье видны положительные изменения по вопросу привлечения медицинского персонала, но работу необходимо продолжать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Видны изменения, но понятно, что к успеху нам нужно еще идти. Поэтому я предлагаю на следующем нашем совещании вместе с уважаемыми главами, давайте нам расскажете успешные практики привлечения врачей, и как мы собираемся привлекать дополнительных врачей», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что в подмосковных медицинских учреждениях работают 24 тысячи врачей. В 2021 году число медработников выросло более чем на 2 тысячи.

Свыше 3,5 тыс. регистраторов подмосковных поликлиник и 650 врачей прошли специальное обучение в центре развития компетенции при МОНИКИ.