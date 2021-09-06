РИАМО – 6 сен. Банк ЗЕНИТ открыл комфортные зоны, спроектированные по идеям школьников, в трех образовательных учреждениях. Проект «Школьный UPGRADE» реализуется Банком ЗЕНИТ при поддержке ПАО «Татнефть» и призван привлечь подростков к созданию гибкой образовательной среды, способствующей самореализации и освоению новых знаний, сообщает пресс-служба банка.

Данный проект планируется распространить на разные регионы России.

На торжественной церемонии открытия комфорт-зоны в школе № 16 ученики провели экскурсию и рассказали о дизайнерских решениях Председателю Правления Банка ЗЕНИТ Александру Тищенко. Функциональные пространства оборудованы мобильной мебелью, выделена площадь для выступлений с амфитеатром и подиумом, для удобных внеклассных занятий размещены кресла-мешки, пуфики и кресла-капсулы, где школьники смогут уединиться, установлены стеллаж для буккроссинга и грифельная доска для рисования. Комфорт-зона оснащена дополнительным освещением, акустической установкой и проектором.

пресс-служба банка ЗЕНИТ

«Мы рады привнести в школы Альметьевска современные тенденции, когда ученики сами создают образовательную среду, в которой им комфортно проводить время, заниматься творчеством и обмениваться идеями. «Школьный UPGRADE» помогает создать новый облик старых школ. Уверен, что изменения в школьном пространстве и их востребованность среди учеников станут залогом успешного обучения. В планах Банка — распространить проект на другие города юго-востока Татарстана», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Дети — наше будущее. И «Татнефть» создает все условия для их всестороннего развития, поддерживает инновационные образовательные проекты. «Школьный UPGRADE» поможет школьникам и учителям взаимодействовать в новом формате. Это прекрасный пример соучаствующего проектирования, который нужно продолжать», — поделился генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Отбор участников проекта состоялся на конкурсной основе среди 26 школ Альметьевска. Экспертное жюри определило три лучшие разработанные учащимися концепции, которые воплощены при финансовой поддержке Банка ЗЕНИТ в школах № 7, 16 и 24. В рамках Года родных языков и народного единения в Татарстане фасады зданий школ Банк украсил муралами по мотивам сказок Габдуллы Тукая и Александра Пушкина.