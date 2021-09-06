РИАМО - 6 сен. Свыше 3,5 тыс. регистраторов подмосковных поликлиник и 650 врачей прошли специальное обучение в центре развития компетенции при МОНИКИ, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«С июня 2021 года на базе МОНИКИ начал работать центр развития компетенции, где проводятся тренинги врачей и среднего медицинского персонала, а самое важное – для сотрудников входной группы поликлиник», - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.​

Она добавила, что до конца текущего года 100% сотрудников входных групп закончат обучение.

Также Стригункова отметила, что с 15 октября в МОНИКИ начнет работать переформатированный центр телемедицины.

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