РИАМО - 6 сен. В Подмосковье может появиться около 1,5 тыс. новых рабочих мест в сфере переработки отходов, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Благодаря такому широкому вовлечению в оборот вторичных отходов мы почти 6 млрд можем привлечь в отрасль и создать 1,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он добавил, что к 2023 году в рамках проекта «Экология» планируется снижение показателя захоронения твердых коммунальных отходов до показателя 16%.
Ранее Хромушин сообщил, что для формирования рынка переработки отходов в Подмосковье сформируют специальную ассоциацию, в которую войдут предприятия и компании, зарегистрированные в регионе.
На территории Подмосковья работает 10 современных комплексов по переработке отходов. До конца этого года введут в эксплуатацию еще 5.
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