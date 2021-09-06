РИАМО - 6 сен. В Подмосковье может появиться около 1,5 тыс. новых рабочих мест в сфере переработки отходов, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Благодаря такому широкому вовлечению в оборот вторичных отходов мы почти 6 млрд можем привлечь в отрасль и создать 1,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что к 2023 году в рамках проекта «Экология» планируется снижение показателя захоронения твердых коммунальных отходов до показателя 16%.

Ранее Хромушин сообщил, что для формирования рынка переработки отходов в Подмосковье сформируют специальную ассоциацию, в которую войдут предприятия и компании, зарегистрированные в регионе.

На территории Подмосковья работает 10 современных комплексов по переработке отходов. До конца этого года введут в эксплуатацию еще 5. ​

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