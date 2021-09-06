РИАМО - 6 сен. Свыше 100 человек эвакуировали из детского центра психиатрии им. Сухаревой на юге столицы после сообщения неизвестного о заложенной в здании бомбе, сообщает ТАСС.

По данным источника, анонимное сообщение о минировании поступило в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой на 5-м Донском проезде, д. 21А.

«Эвакуированы порядка 100 человек», – сказал собеседник агентства.

На место прибыли экстренные городские службы и кинологи.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>