РИАМО - 6 сен. В Подмосковье снизилось на 15% число обращений в соцсетях по вывозу мусора, однако надо обратить внимание на информацию о мусоре у школ и детсадов, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Всего с 30 августа по 5 сентября через соцсети поступило 5,7 тысячи обращений, что на 4% меньше, чем неделей ранее. Всего поступило 190 обращений по вывозу мусора.
Она отметила, что важно обратить внимание на навалы мусора у школ и детских садов.
«По образованию число обращений выросло на 35%. В соцсетях было много материалов по 1 сентября, где жители оставляли комментарии с жалобами на ремонт и вторую смену», - уточнила Звягина.
По ее словам, по энергетике число обращений выросло на треть, жители продолжают активно интересоваться социальной газификацией.
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