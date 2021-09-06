РИАМО - 6 сен. В Подмосковье снизилось на 15% число обращений в соцсетях по вывозу мусора, однако надо обратить внимание на информацию о мусоре у школ и детсадов, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Всего с 30 августа по 5 сентября через соцсети поступило 5,7 тысячи обращений, что на 4% меньше, чем неделей ранее. Всего поступило 190 обращений по вывозу мусора.

«По вывозу мусора у нас число жалоб снизилось на 15%, при этом есть небольшой рост обращений у Рузского и Каширского региональных операторов», - сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что важно обратить внимание на навалы мусора у школ и детских садов.

«По образованию число обращений выросло на 35%. В соцсетях было много материалов по 1 сентября, где жители оставляли комментарии с жалобами на ремонт и вторую смену», - уточнила Звягина.

По ее словам, по энергетике число обращений выросло на треть, жители продолжают активно интересоваться социальной газификацией.