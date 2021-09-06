РИАМО - 6 сен. На юго-востоке Московской области в ночь на 7 сентября ожидаются заморозки, температура воздуха может опуститься до минус 2 - 0 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Водителей призывают быть особо внимательными при изменении температурного режима. Следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а еще помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Ночные температуры в регионе будут постепенно повышаться на этой неделе.

Минувшей ночью на востоке Московской области зафиксировали первые заморозки, температура опустилась до минус 0,5 градуса.

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