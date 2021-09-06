РИАМО - 6 сен. Центр телемедицины в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) начнет работать после переформатирования с 15 октября, сообщила зампредседателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Светлана Стригункова.

«С 15 октября мы переформатируем наш центр сопровождения пациентов, перенесших Covid, который функционирует на базе МОНИКИ, в центр телемедицины. Этот центр сможет обслуживать до 1,5 тыс. пациентов в неделю из нашего листа ожидания», - сказала Стригункова.

Она отметила, что запись будет осуществляться через портал госуслуг.

Телемедицинский консультационный центр для пациентов, выписанных из Covid-стационаров, начал работать в МОНИКИ в прошлом году.