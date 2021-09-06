РИАМО - 6 сен. Судя по обращениям жителей в социальных сетях, наиболее заметными для жителей Подмосковья являются перемены в сфере благоустройства, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«По благоустройству число обращений почти не изменилось. <...> Перемены по благоустройству являются одними из самых заметных для наших жителей», - сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что, помимо плановой работы, власти реагируют на обращения и запросы жителей.

«Самое большое количество обращений от жителей мы получили по трем темам — дороги-транспорт, благоустройство и ЖКХ. Самый большой рост показали тоже три темы — образование, энергетика и экология», - подчеркнула Звягина.

Всего с 30 августа по 5 сентября через соцсети поступило 5,7 тысячи обращений, что на 4% меньше, чем неделей ранее.