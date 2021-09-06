РИАМО - 6 сен. Во дворе дома 36, корп. 3 на Борисовском проезде водитель такси совершил наезд на 7-летнего мальчика, ехавшего на самокате по проезжей части, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб уха.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

2 сентября Lexus сбил ребенка в центре Москвы. Мальчик выехал на самокате из-за припаркованного авто вне пешеходного перехода.