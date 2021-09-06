РИАМО - 6 сен. 24 тысячи врачей работают в подмосковных медицинских учреждениях, в 2021 году число медработников увеличилось, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье высокий запрос на качественную первичную медпомощь, кроме того, в области открываются новые поликлиники, а также учреждения после ремонта.

«На текущий день в Подмосковье работает 24 тысячи врачей, из них 14,5 тысяч — в наших поликлиниках, и 46 тысяч среднего медицинского персонала. <…> В этом году количество медицинских работников увеличилось более чем на две тысячи человек», - сказала Стригункова в ходе совещания Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Стригункова сообщила, что набор на целевое обучение врачей в Подмосковье в текущем году увеличили в два раза, всего 15 медколледжей ежегодно выпускают 1,7-1,8 тыс. специалистов среднего медперсонала.