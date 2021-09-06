РИАМО - 6 сен. Городские округа Щелково, Дзержинский, Ленинский и Дмитровский стали лидерами по предоставлению медикам жилья в Подмосковье, сообщила зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Хочу поблагодарить глав городских округов, которые ведут очень активную работу по предоставлению жилья – это Щелково, Дзержинский, Ленинский, Дмитровский», - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что более 1,2 тыс. медработников получают меры социальной поддержки от глав муниципалитетов. Также были определены территории региона, где необходимы специалисты медики.

«Для Балашихи – это невролог, эндокринолог и терапевт, для Раменского – офтальмолог, педиатр и терапевт, для Жуковского – отоларинголог или офтальмолог», - добавила Стригункова.​