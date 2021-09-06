РИАМО - 6 сен. Для формирования рынка переработки отходов в Подмосковье сформируют специальную ассоциацию, в которую войдут предприятия и компании, зарегистрированные в регионе, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«В Московской области 60 крупных переработчиков. Сегодня мы понимаем, что создался новый рынок. Он не должен быть очень волатильным, чтобы был стабильный спрос на КПО по отгрузке сырья. Поэтому мы решили создать ассоциацию. В нее войдут все организации и предприятия, зарегистрированные на территории Московской области», – сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что ассоциация позволит создать своеобразную биржу, которая будет удерживать стабильные цены на продукцию.

Ранее Хромушин сообщал, что в Подмосковье с 2019-го по 2021 год собрали около 4 млн тонн отходов, что составляет 57 тыс. ж/д вагонов.

На территории Подмосковья работает 10 современных комплексов по переработке отходов. До конца этого года введут в эксплуатацию еще 5.​

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