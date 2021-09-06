РИАМО - 6 сен. В Подмосковье уже установили 78 «ЭКОпунктов», а до конца года планируют поставить 900, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«У нас есть четкая дорожная карта по установке 900 «ЭКОпунктов» до конца года. 564 на себя берет «РТ-Инвест». Порядка 400 - наш ретейл. Это люди, которые вникли в эту тематику и сами за свои средства их устанавливают», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В Подмосковье в течение 4 лет установят свыше 5 тысяч «ЭКОпунктов». За пластиковые бутылки и алюминиевые банки, которые будут туда сдавать, можно получить бонусы, а в перспективе – деньги.

Более 500 устройств установят в рамках совместного проекта правительства Московской области и компании «РТ-Инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». «ЭКОпункты» появятся в том числе в школах.

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