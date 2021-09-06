РИАМО - 6 сен. Власти Подмосковья планируют запустить в работу в регионе еще 86 мусоровозов, которые смогут перевозить груз весом 3 и 5 тонн, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня у нас 1139 мусоровозов, которые постоянно работают на линии, это только те, которые собирают отходы на территориях. Сегодня мы понимаем, что для того, чтобы закрыть все 100% контейнерных площадок нам нужно еще 86 мусоровозов», — сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что закупаются брендированные мусоровозы, которые способны перевозить грузы весом 3 и 5 тонн.

Ранее он сообщал, что в 2019-2021 годах в Московской области собрали около 4 млн тонн отходов. В регионе работают 10 современных комплексов по переработке отходов (КПО. До конца текущего года запланировано ввести в эксплуатацию еще 5.​