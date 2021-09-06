РИАМО - 6 сен. Для исключения возможности разлета мусора и ограничения доступа животных к нему в Подмосковье будут устанавливать контейнерные площадки закрытого типа. В первую очередь они появятся у объектов комплексного благоустройства, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Остается достаточно сложная тематика с тем, что собаки растаскивают с открытых площадок отходы. Поэтому мы приняли новый стандарт, и с этого года будем ставить только площадки закрытого, бункерного типа. Мы планируем более 4 тыс. площадок», — сказал Евгений Хромушин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьев с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он уточнил, что в первую очередь площадки будут размещены в муниципалитетах, где есть трудности с собаками, а также у объектов комплексного благоустройства.

Также изменятся сами контейнеры. Они будут выполнены из пластика и будут иметь маленькую крышку, которую легче поднимать. Важно отметить, что они на 10% будут изготовлены из вторичного сырья.

Ранее Хромушин сообщил, что с 2019 года по 2021 год в Подмосковье собрали порядка 4 млн тонн отходов, что составляет 57 тыс. железнодорожных вагонов.

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