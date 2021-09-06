РИАМО - 6 сен. Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение транспорта по участку Северо-Восточной хорды, который связывает Открытое и Ярославское шоссе, с развязкой на пересечении трассы с проспектом Мира. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы открыли движение по восьмому участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе. Таким образом, миллионы жителей восточных районов города получили возможность выехать на Ярославское шоссе, минуя МКАД и Третье кольцо», - сказал Собянин.

Он уточнил, что, в рамках нового участка хорды построили 12,4 км дорог, включая 6 эстакад, Богородский путепровод через Московское центральное кольцо, а еще появился подземный пешеходный переход возле станции МЦК «Белокаменная».