РИАМО - 6 сен. На полях Московской области началась активная уборка основных объемов картофеля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах десяти южных городских округов Подмосковья начали убирать основные объемы картофеля. По оперативным данным, на сегодняшний день урожайность составляет 222 центнера с гектара. Накопано более 200 тыс. тонн, убрано более 900 га, что составляет 7% от общей площади», - сказал Сергей Воскресенский.

Всего в этом году в Подмосковье картофель посеяли на площади порядка 13 тыс. га.

«Лидирует по сбору картофеля Дмитровский городской округ - крупнейший в области сельхозпроизводитель овощей и картофеля. Основные площади производства картофеля находятся также в городском округе Коломна, Озерах, Луховицах и Ступине», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что закончить сбор картофеля в Подмосковье планируется в середине осени.