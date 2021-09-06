РИАМО - 6 сен. В Солнечногорске задержали мужчину, подозреваемого в сбыте амфетамина общей массой около 1 кг, он делал закладки в лесу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские обнаружили и изъяли 3 свертка с порошком светлого цвета, который по результатам исследования является психотропным веществом – амфетамином общей массой около одного килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный рассказал, что наркотики он приобретал в теневом сегменте интернета, после чего распространял через тайники на территории Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранителями устанавливается причастность фигуранта уголовного дела к совершению аналогичных противоправных действий.