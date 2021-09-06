РИАМО - 6 сен. Памятник святому благоверному князю Александру Невскому, 800 лет со дня рождения которого отмечается в этом году, установят у стен Вознесенской обители в подмосковном Чехове, сообщается на сайте Вознесенской Давидовой пустыни.

Памятник по заказу Давидовой пустыни изготавливают на специализированном предприятии в Химках. В настоящее время заканчивается создание макета будущего монумента.

Александр Невский – русский национальный герой. Новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения.

За охрану веры князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью. ​800-летие со дня рождения Александра Невского отмечается в России на государственном уровне.