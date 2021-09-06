РИАМО - 6 сен. Транспортное обслуживание жителей 80 районов Москвы улучшится благодаря развитию метро в ближайшее десятилетие, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«В ближайшие семь-десять лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток – это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что продолжатся и Люблинско-Дмитровская линия, которая протянется до района Северный, а также Солнцевская – до Внукова.

«Сокольническая будет продлена до станции «Новомосковская», а Арбатско-Покровская – в район Гольяново», — рассказал заммэра.

А еще специалисты собираются полностью замкнуть Большую кольцевую линию к 2023 году.

«В результате этой работы 80 московских районов получат или улучшат обслуживание метрополитеном», – отметил Бочкарев.

Также, по словам заммэра, планируется построить несколько электродепо, — «Южное», «Аминьевское», «Саларьево», «Бирюлевское», «Ильинское», «Троицкое-1», «Троицкое-2».

Ранее он говорил о том, что программа развития сети метро — одно из наиболее приоритетных направлений по решению транспортных проблем столицы.

«По итогам ее реализации 90% москвичей получат метро в радиусе не более километра от мест проживания, то есть будет решена колоссальная задача по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе», – отметил Бочкарев.

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