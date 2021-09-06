РИАМО - 6 сен. За август на поездах Московского центрального кольца проехали 12,4 млн человек, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Больше всего пассажиры пользовались станциями «Площадь Гагарина» (1 млн человек), «Нижегородская» (свыше 957 тыс.), «Ростокино» (более 825 тыс.).

С начала запуска движения по МЦК им воспользовались 626,3 млн человек.

До 8 сентября на МЦК в тестовом режиме работает шестивагонный двухэтажный поезд «Штадлер». Это единственный в России двухэтажный электропоезд.

Движение поездов на МЦК запустили 10 сентября 2016 года.