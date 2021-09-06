РИАМО - 6 сен. В деревне Власово городского округа Лотошино 62-летний мужчина убил сестру и племянницу, он нанес женщинам множество ударов молотком и топором в голову. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчину задержали.

Преступление мужчина совершил из-за длительного семейного конфликта, а также неприязненного отношения к родственницам. От полученных травм женщины скончались на месте трагедии.

После убийства мужчина сообщил о преступлении в правоохранительные органы. На допросе задержанный признался в убийстве и сообщил об обстоятельствах случившегося.

В рамках уголовного дела следователи и криминалисты начали проводить комплекс следственных действий, который направлен на закрепление доказательственной базы.

В частности, специалисты провели осмотр места убийства, а еще изъяты орудия преступления, допрошен подозреваемый, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет подано ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.