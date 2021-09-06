РИАМО - 6 сен. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1278 пациентов, всего в городе инфекцию победили 1 455 678 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе подтвердили 1463 новых случая Covid-19, в больницы доставили 411 пациентов. На ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 270 человек с диагностированным коронавирусом.

Также за сутки скончались 46 пациентов, у которых подтвердили пневмонию и Covid-19. С начала пандемии в городе умерли 27 742 человека.

Всего в мегаполисе зафиксировано 1 576 818 случаев заражения.

Москвичам рекомендовали сделать прививку от коронавируса. Вакцинация проводится на бесплатной основе.

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