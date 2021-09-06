РИАМО - 6 сен. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по подозрению в убийстве знакомого, следователи просят арестовать его, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 4 сентября 2021 года в квартире жилого дома на Автозаводской улице между двумя мужчинами, распивающими спиртные напитки в компании знакомых, произошел конфликт.

Обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента ножом в область груди, после чего скрылся.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался.