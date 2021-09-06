РИАМО - 6 сен. Министерство обороны России приняло решение увеличить число резервистов в составе Вооруженных сил, сообщает «Вечерняя Москва».

Мобилизационный людской резерв — это россияне, которые числятся в составе Вооруженных сил и находятся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.

Сейчас резервисты проходят плановые учения в Калининградской области. Резервистов начали привлекать к воинским учениям с 2016 года, государство обеспечивает их всем необходимым.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире. Он отметил, что отечественные Вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди всех армий мира.

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