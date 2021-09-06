РИАМО - 6 сен. Рабочие закончили благоустройство пешеходного маршрута вдоль улицы Ясеневой в столице, он проходит на участке от Шипиловского проезда до Каширского шоссе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В рамках работ была приведена в порядок дорожно-тропиночная сеть, появились зоны тихого отдыха с садовыми диванами. Кроме того, рабочие создали цветники, на которых высадили многолетники, и рокарий с хвойными растениями, была обустроена альпийская горка.

На новой пешеходной зоне установили опоры фонарей, а территорию украсили арт-объекты в виде листьев орехового дерева – символа столичного района Орехово-Борисово Южное.

Еще в рамках благоустройства планируется обновить 6 детских и 3 спортивные площадки, реконструировать площадку для выгула собак.

При благоустройстве новой пешеходной зоны власти столицы учли мнение горожан.