РИАМО - 6 сен. В столичном районе Перово мужчина изнасиловал 20-летнюю москвичку, преступник угрожал убить жертву, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По факту нарушения половой неприкосновенности девушки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством».

По данным следствия, 5 сентября около жилых домов в районе Перово мужчина, угрожая убийством и подавив волю к сопротивлению девушки, совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

На сегодняшний день специалисты проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств данного преступления и лица, причастного к его совершению.

Расследование дела продолжается.