РИАМО - 6 сен. За минувшие сутки в столице выявили 1463 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 576 818 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут. Перенесшие коронавирус горожане могут пройти углубленную диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва».

В целом по России за сутки зафиксировали 17 856 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 790 человек, выздоровели 14 276 пациентов.

Всего на сегодняшний день в РФ выявили 7 030 455 случаев заражения Covid-19. Жертвами пандемии стали 187 990 человек, победили болезнь 6 285 007 человек.

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