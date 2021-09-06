РИАМО - 6 сен. Подачу заявок на компенсацию части платы за содержание ребенка в столичном детсаду перевели в онлайн-формат, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы перевели в электронный вид услугу, которая дает возможность получить компенсацию части средств, потраченных на оплату содержания ребенка в детском саду. Так что родители могут подать заявление в любое удобное время, и это значительно упрощает процесс», - отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Подать заявку можно через портал mos.ru. Услугу могут получить родители или законные представители воспитанника государственного детского сада. Для получения услуги необходимо подтвердить свои паспортные данные, а также родство с ребенком или опеку над ним.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней. При положительном результате компенсация части платы за содержание ребенка в детском саду будет перечисляться ежеквартально.

Компенсация на первого ребенка составит 20% от внесенной платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.