РИАМО - 6 сен. Московские ученики 4-11-х классов смогут принять участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников, который стартует в столице 13 сентября. Соревнования пройдут по 24 предметам в четыре этапа, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В прошлом году участниками в Москве стали 550 тыс. ребят, это огромная цифра. И она свидетельствует о том, что олимпиада становится более популярной и массовой. Попробовать свои силы можно в нескольких предметах. Конечно, выбирать все 24 дисциплины не стоит. Но, решив задания по нескольким предметам, школьник сможет сделать выбор, сконцентрировавшись на любимой науке», - сказал руководитель Центра педагогического мастерства Москвы Иван Ященко.

Олимпиада начнется с соревнований по экологии и завершится 31 октября состязаниями по китайскому языку и праву.

Чтобы принять участие в олимпиаде, ученику необходимо получить в своей школе индивидуальный код на каждый предмет. Для участников с особыми образовательными потребностями задания при необходимости будут адаптированы.