РИАМО - 6 сен. Московские ученики 4-11-х классов смогут принять участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников, который стартует в столице 13 сентября. Соревнования пройдут по 24 предметам в четыре этапа, сообщается на официальном сайте мэра города.
Олимпиада начнется с соревнований по экологии и завершится 31 октября состязаниями по китайскому языку и праву.
Чтобы принять участие в олимпиаде, ученику необходимо получить в своей школе индивидуальный код на каждый предмет. Для участников с особыми образовательными потребностями задания при необходимости будут адаптированы.
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